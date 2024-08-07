У Сумах чути вибухи: в області продовжується тривога

У ніч на 7 серпня у Сумах було чути звуки вибухів. В місті та області вже майже 14 годин триває сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Суми.

Що саме спричинило звуки вибухів, наразі невідомо. До цього у каналі повідомлялося, що 6 серпня російські військові 45 разів обстріляли Сумську область. Зокрема, було 132 вибухати, а також зафіксовано влучання у 11 громадах.