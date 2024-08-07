В Сумах раздались взрывы

В Сумах вечером среды, 7 июля, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации из акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Обновлено в 23:49. Сумская ОВА сообщила, что ПВО уничтожила два вражеских БПЛА, которые атаковали Сумскую область.
Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска усилили активность авиации возле приграничных районов Сумской области.
К тому же прошлой ночью в Сумах также раздавались взрывы. А 6 августа российские оккупанты совершили ракетную атаку на Сумской район. Враг ударил по инфраструктуре.
Отметим, из-за усиления вражеских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.
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