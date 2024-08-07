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В Сумах раздались взрывы

Фото: в Сумах раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах вечером среды, 7 июля, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации из акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено в 23:49. Сумская ОВА сообщила, что ПВО уничтожила два вражеских БПЛА, которые атаковали Сумскую область.

Россияне усилили обстрелы Сумской области

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска усилили активность авиации возле приграничных районов Сумской области.

К тому же прошлой ночью в Сумах также раздавались взрывы. А 6 августа российские оккупанты совершили ракетную атаку на Сумской район. Враг ударил по инфраструктуре.

Отметим, из-за усиления вражеских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.

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