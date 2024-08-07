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У Сумах пролунали вибухи

Суми, Україна, Середа 07 серпня 2024 22:58
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У Сумах пролунали вибухи Фото: у Сумах пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах ввечері середи, 7 липня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Сумах було чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації з акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Росіяни посилили обстріли Сумської області

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області.

До того ж минулої ночі у Сумах також лунали вибухи. А 6 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Сумський район. Ворог вдарив по інфраструктурі.

Зазначимо, через посилення ворожих обстрілів у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію населення.

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