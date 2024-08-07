В Сумах раздались взрывы

В Сумах вечером среды, 7 июля, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации из акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено в 23:49. Сумская ОВА сообщила, что ПВО уничтожила два вражеских БПЛА, которые атаковали Сумскую область.