ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах раздались взрывы

Сумы, Украина, Среда 07 августа 2024 22:58
UA EN RU
В Сумах раздались взрывы Фото: в Сумах раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах вечером среды, 7 июля, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации из акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено в 23:49. Сумская ОВА сообщила, что ПВО уничтожила два вражеских БПЛА, которые атаковали Сумскую область.

Россияне усилили обстрелы Сумской области

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска усилили активность авиации возле приграничных районов Сумской области.

К тому же прошлой ночью в Сумах также раздавались взрывы. А 6 августа российские оккупанты совершили ракетную атаку на Сумской район. Враг ударил по инфраструктуре.

Отметим, из-за усиления вражеских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Взрывы
NEWS
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую