В Сумах произошло ДТП с маршруткой, пострадали 10 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ДТП в Сумах произошло из-за непогоды

В Сумах на перекрестке улиц Ремесленная и Курская маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло из-за непогоды. Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров.

"На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепровском районе Киева на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали трое людей.

РБК-Украина писало, что летом на трассе Киев-Сумы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб полицейский и 7-летняя девочка.

Также ранее сообщалось, что в Киеве в Днепровском районе столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек.

Кроме того, в Черкассах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.