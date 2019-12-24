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В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 11:00
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пьяный водитель автомобиля въехал в маршрутку

В Киеве в Днепровском районе столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Вследствие этого семеро пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

В полиции добавили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

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