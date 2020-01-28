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На киевском мосту произошло массовое ДТП, трое пострадавших

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 10:49
На киевском мосту произошло массовое ДТП, трое пострадавших
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП на киевском мосту пострадали два водителя и пассажир одного из автомобилей

В Днепровском районе Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали трое человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Информация о ДТП поступила в полицию вчера вечером. Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого столкнулись пять автомобилей.

В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из автомобилей. Врачи их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на перекрестке улиц Вышгородской и Западинской столкнулись два Daewoo.

Также в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

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