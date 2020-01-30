У Сумах сталось ДТП з маршруткою, постраждали 10 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

ДТП у Сумах сталась через негоду

В Сумах на перехресті вулиць Реміснича та Курська маршрутка в'їхала в стовп, в результаті чого постраждали 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась через негоду. Попередньо, в результаті аварії потерпіло десять пасажирів.

"На місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва на мосту Патона сталась дорожньо-транспортна пригода з участю 5 автомобілей, в результаті чого постраждали троє людей.

РБК-Україна писало, що влітку на трасі Київ-Суми в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув поліцейський і 7-річна дівчинка.

Також раніше повідомлялось, що у Києві у Дніпровському районі зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого постраждали 7 людей.

Крім того, у Черкасах сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.