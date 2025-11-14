ua en ru
У Сумах "приліт" дрона біля житлового масиву: є постраждалі

Суми, П'ятниця 14 листопада 2025 17:53
У Сумах "приліт" дрона біля житлового масиву: є постраждалі Фото: Росія вдарила по Сумах безпілотником
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 14 листопада, ввечері атакували Суми. Дрон упав біля житлового масиву, постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка в Telegram.

"У Сумах відбулося влучання безпілотника в Зарічному районі міста, поблизу житлового масиву та проїжджої частини", - розповів Кривошеєнко.

У Сумах &quot;приліт&quot; дрона біля житлового масиву: є постраждаліФото: наслідки російського удару по Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

За його словами, постраждали троє людей, серед яких 14-річний підліток. Двоє перебували в громадському транспорті в момент удару.

Дорослим надали медичну допомогу на місці, а дитину доправили до лікарні. Усі постраждалі дістали легкі травми.

Очільник МВА уточнив, що в будівлях неподалік від "прильоту" вибито 14 вікон, дві балконні рами. Також вибито вікна магазину.

Удар "Цирконом" по Сумській області

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, вранці в Сумах прогримів потужний вибух. "Приліт" був на околиці міста і зачепив дорожнє покриття, розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Як з'ясувалося, для атаки росіяни, найімовірніше, застосували гіперзвукову ракету "Циркон".

Унаслідок інциденту постраждалих і загиблих не було. Однак пошкоджено ділянку дороги в напрямку Старого Села, що тимчасово обмежило рух транспорту.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вранці по Сумській області могла бути застосована ракета типу "Циркон".

Варто зауважити, що в ніч на 14 листопада окупанти завдали по Україні масованого удару. Більшість дронів і ракет вони спрямували на Київ. Зокрема, росіяни використовували гіперзвукові ракети "Кинджал" і крилаті ракети "Калібр".

