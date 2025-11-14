В Сумах "прилет" дрона возле жилого массива: есть пострадавшие
Российские оккупанты сегодня, 14 ноября, вечером атаковали Сумы. Дрон упал возле жилого массива, пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.
"В Сумах произошло попадание беспилотника в Заречном районе города, вблизи жилого массива и проезжей части", - рассказал Кривошеенко.
Фото: последствия российского удара по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)
По его словам, пострадали три человека, среди которых 14-летний подросток. Двое находились в общественном транспорте в момент удара.
Взрослым предоставили медицинскую помощь на месте, а ребенка доставили в больницу. Все пострадавшие получили легкие травмы.
Глава ГВА уточнил, что в зданиях неподалеку от "прилета" выбиты 14 окон, две балконные рамы. Также выбиты окна магазина.
Удар "Цирконом" по Сумской области
Напомним, сегодня, 14 ноября, утром в Сумах прогремел мощный взрыв. "Прилет" был на окраине города и задел дорожное покрытие, рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Как выяснилось, для атаки россияне, вероятнее всего, применили гиперзвуковую ракету "Циркон".
В результате инцидента пострадавших и погибших не было. Однако поврежден участок дороги в направлении Старого Села, что временно ограничило движение транспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром по Сумской области могла быть применена ракета типа "Циркон".
Стоит заметить, что в ночь на 14 ноября оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Большинство дронов и ракет они направили на Киев. В частности, россияне использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр".