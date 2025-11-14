ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони, "Кинджали" і залпи балістикою по Києву: головне про атаку РФ на Україну

П'ятниця 14 листопада 2025 04:04
UA EN RU
Дрони, "Кинджали" і залпи балістикою по Києву: головне про атаку РФ на Україну Фото: атака на Київ тривала кілька годин (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 14 листопада масовано атакували Україну. Ворог застосував дрони типу "Шахед", крилаті ракети, балістику і навіть "Кинджали", а основною ціллю став сьогодні Київ.

Все що відомо про комбіновану атаку РФ по Україні - читайте нижче у матеріалі РБК-України.

Головне:

  • "Шахеди" залітали в Україну групами;
  • багато дронів прямували на Київ;
  • вночі паралельно з дроновою атакою на ворог запустив крилаті та балістичні ракети, а також ракети "Кинджал".

Чим атакувала РФ

"Шахеди"

За даними Повітряних сил ЗСУ, перші дрони залетіли в Україну після 17:00. Їх фіксували Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Після цього з кожною годиною кількість "Шахедів" у повітряному просторі України збільшувалася. Починаючи з 21:37 з'явилось перше повідомлення саме про групу дронів - вони летіли у Херсонській обалсті в напрямку або ж повз Нікополя.

Ще через деякий час, в Україні залітали нові групи дронів, і в 23:59 безпілотники летіли в напрямку Києва, Черкас та Полтави. Проте основою цілю ворога став саме Київ.

Крилаті ракети, "Кинджали" та балістика

З настанням нової доби, п'ятниці 14 лютого, моніторингові канали написали про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вже о 00:19 інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Щонайменше рух одної ракети зафіксували на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Згодом їх кількість збільшувалася, і вже о 01:04 крилаті ракети змінили курс на Київщину.

У цьому ж проміжку, о 00:26, військові зафіксували зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через деякий час в напрямку Києва було зафіксовано швидкісні цілі. У Повітряних силах не уточнювали, чи були це "Кинджали", але скоріше за все це було саме вони.

Ще трохи пізніше, о 00:58, Повітряні сили написали про пуски балістики в напрямку Києва. Причому через півгодини на столицю знову летіла балістика.

Під ударом Київ

Підсумовуючи вищевказано можна зробити висновок, що основною ціллю сьогоднішньої атаки РФ - став Київ.

В столиці починаючи приблизно з 00:00 і до четвертої ранку лунали потужні вибухи, було чути дрони, проліт ракет та роботу ППО.

Наразі відомо, що ворог атакував майже всі райони столиці. У багатьох з них зафіксовано пожежа у багатоповерхівках і відомо вже про понад десяток постраждалих.

Окрім того, виникли перебої зі світлом, теплом і водою.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників київських органів влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Залпи балістики і дронів, горять висотки: усе про масовану атаку на Київ
Залпи балістики і дронів, горять висотки: усе про масовану атаку на Київ
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе