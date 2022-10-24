У Сумах почали відключати світло: перелік вулиць

У понеділок, 24 жовтня, почали відключити електрику у Сумах. Влада повідомила, на яких саме вулицях не буде світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумського міського голови Олександра Лисенка.

Наступні адреси відключень електроенергії Вул. Ю. Вєтрова, Робітниче селище, вул. 2-3-тя Заводська, вул. Скрябіна, пров. 1-2-3-й Заводський, вул. В. Чорновола, вул. Куликівська, вул. Люблінська, вул. Пушкіна, вул. Д. Галицького, вул. Генерала Чибісова, вул. Новорічна, вул. Р. Атаманюка, вул. Київська, просп. Курський, вул. Хотінська, вул. Юнаківська, вул. Матюшенка, вул. Лесі Українки, вул. Заливна, просп. М. Лушпи, вул. Косівщинська, вул. Кутузова, вул. Лепехівська, вул. Нижньолепехівська, вул. Героїв Крут, вул. Інтернаціоналістів, вул. Декабристів, вул. Котляревського, вул. Кармелюка, вул. Щепкіна, вул. Г. Ващенка, вул. 1-2-га Поперечна, вул. 1-2-3-4-5-6-та Продольна, вул. Вільшанська, вул. Богуна, вул. Миру, вул. Харківська, вул. Джерельна, вул. В. Чаговця, вул. Менделєєва, вул. О. Балацького, вул. 1-ша Замостянська, проїзд 1-2-3-й Парковий, вул. Серпнева, вул. Глінки, вул. Полтавська, вул. Нижньосироватська, вул. Іллінська, вул. Робітнича, вул. Набережна р. Стрілка, вул. Шевченка, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Я. Мудрого, вул. Садова, вул. Кооперативна. Міський голова закликав слідкувати за подальшою інформацією.