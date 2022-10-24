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В Сумах начали отключать свет: список улиц

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Сумы, Понедельник 24 октября 2022 20:17
В Сумах начали отключать свет: список улиц Фото: В Сумах начали отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 24 октября, начали отключить электричество в Сумах. Власти сообщили, на каких именно улицах не будет света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сумского городского головы Александра Лысенко.

Следующие адреса отключений электроэнергии.

Ул. Ю. Ветрова, Рабочий поселок, ул. 2-3-я Заводская, ул. Скрябина, пер. 1-2-3-й Заводской, ул. В. Черновола, ул. Куликовская, ул. Люблинская, ул. Пушкина, ул. Д. Галицкого, ул. Генерала Чибисова, ул. Новогодняя, ул. Р. Атаманюка, ул. Киевская, ул. Курской, ул. Хотинская, ул. Юнокивская, ул. Матюшенко, ул. Леси Украинки, ул. Заливная, просп. г. Лушпы, ул. Косовщинская, ул. Кутузова, ул. Лепеховская, ул. Нижнелепеховская, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Декабристов, ул. Котляревского, ул. Кармелюка, ул. Щепкина, ул. Г. Ващенко, ул. 1-2-я Поперечная, ул. 1-2-3-4-5-6-я Продольная, ул. Ольшанская, ул. Богуна, ул. Мира, ул. Харьковская ул. Родниковая, ул. В. Чаговца, ул. Менделеева, ул. О. Балацкого, ул. 1-я Замостенская, проезд 1-2-3-й Парковый, ул. Августовская, ул. Глинки, ул. Полтавская ул. Нижнесироватская, ул. Ильинская, ул. Рабочая, ул. Набережная г. Стрелка, ул. Шевченко, ул. Героев Чернобыля, ул. Я. Мудрого, ул. Садовая, ул. Кооперативная.

Мэр призвал следить за дальнейшей информацией.

Напомним, что в Сумской области будут выключать свет без уведомлений.

В результате атак россиян жители ряда областей остались без электроэнергии. В частности, перебои наблюдались и в Сумской области .

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