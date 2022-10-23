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У Сумській області вимикатимуть світло без попереджень

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Сумская область, Неділя 23 жовтня 2022 10:13
У Сумській області вимикатимуть світло без попереджень Фото: у Сумській області вимикатимуть світло без попереджень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах Сумської області без попереджень заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він радить мешканцям заздалегідь підготуватися до можливої відсутності електроенергії - зарядити гаджети, приготувати їжу.

При цьому станом на 9:30 аварійних відключень у Сумській області немає.

Нагадаємо, вчора внаслідок атак росіян жителі низки областей залишилися без електроенергії. Зокрема, перебої спостерігатись і в Сумській області.

Окрім того, вочра росіяни обстріляли шість громад у Сумській області, жінка дістала поранень.

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Сумська область Електроенергія
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