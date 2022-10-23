У Сумській області вимикатимуть світло без попереджень
Фото: у Сумській області вимикатимуть світло без попереджень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах Сумської області без попереджень заздалегідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Він радить мешканцям заздалегідь підготуватися до можливої відсутності електроенергії - зарядити гаджети, приготувати їжу.
При цьому станом на 9:30 аварійних відключень у Сумській області немає.
Нагадаємо, вчора внаслідок атак росіян жителі низки областей залишилися без електроенергії. Зокрема, перебої спостерігатись і в Сумській області.
Окрім того, вочра росіяни обстріляли шість громад у Сумській області, жінка дістала поранень.
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