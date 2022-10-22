Удар по енергетиці. Частина України залишилася без світла через ракетний обстріл: що відомо

Російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти України 22 жовтня. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

Які регіони зазнали відключень світла та як підготуватися до відсутності електроенергії - в матеріалі РБК-Україна .

Відключення світла через обстріли

У Хмельницькому відсутнє світло після вибухів. Містян також закликали зробити запаси води, адже вона також може зникнути найближчим часом.

відсутнє світло після вибухів. Містян також закликали зробити запаси води, адже вона також може зникнути найближчим часом. У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, через це світла немає у частині міста. Українців просять підготували запас води.

росіяни влучили в об'єкт енергетики, через це світла немає у частині міста. Українців просять підготували запас води. В окремих населених пунктах Волинської області місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. В Уманському районі Черкаської області відсутнє світло через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області.

відсутнє світло через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області. У декількох населених пунктах Одеського району відсутнє світло через два ракетні удари росіян по об’єкту енергетичної інфраструктури області. У центрі Одеси близько 30-35 хвилин не їздили трамваї, через зникнення струму. Наразі рух відновлено.

відсутнє світло через два ракетні удари росіян по об’єкту енергетичної інфраструктури області. У центрі Одеси близько 30-35 хвилин не їздили трамваї, через зникнення струму. Наразі рух відновлено. Жителів Кіровоградської області попереджають про можливі перебої з електроенергією через ракетні удари по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

попереджають про можливі перебої з електроенергією через ракетні удари по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Мешканців Тернополя також попереджають про проблеми з електропостачанням у сусідніх областях та закликають підготувати все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла.

також попереджають про проблеми з електропостачанням у сусідніх областях та закликають підготувати все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла. У Сумській області можливі перебої з електроенергією. Протягом доби будуть аварійні відключення електроенергії та водопостачання без попереджень. Наразі без світла лишилися 139 232 абонентів практично по всій області.

Як підготуватися до відключення електроенергії

Українцям слід підготували ліхтарик, батарейки, пауербанки, свічки та сірники, аптечку, питну воду, термос та їжу, що не потребує готування, на випадок аварійного вимклення світла.

Віялові відключення світла

Сьогодні очікуються чергові віялові відключення в низці областей, при цьому вони не будуть настільки масштабними як попередні.

Через критичне збільшення споживання електроенергії відключення стосуватимуться:

Києва,

Київсьої області,

Чернігівської області,

Черкаської області,

Житомирської області.

Затримання поїздів

"Укрзалізниця" повідомляє, що через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру, деякі ділянки лишаються знеструмленими. При цьому поїзди слідують під резервними тепловозами.