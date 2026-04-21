У Сумах після нічної атаки вже 15 поранених, серед них діти, - ОВА

Нагадаємо, раніше вночі РБК-Україна повідомляло про перші наслідки атаки. У Зарічному районі зафіксували понад 5 влучань дронів, вибито вікна у будинках, палали автомобілі, а один безпілотник пошкодив дах лікарні.

Одночасно Росія завдала понад 700 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району - двоє людей загинули, десятеро отримали поранення, під обстрілами опинилися 39 населених пунктів.