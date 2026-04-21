У Сумах після нічної атаки вже 15 поранених, серед них діти, - ОВА

08:40 21.04.2026 Вт
1 хв
РФ ударила по житлових кварталах та лікарні
aimg Олена Чупровська
Фото: Вдарили по житлових кварталах і лікарні: 15 поранених у Сумах після нічної атаки

Росія вдарила безпілотниками по Сумах уночі проти 21 квітня - постраждали жилі квартали і лікарня. 15 людей поранені, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Читайте також: Постпред в ООН розповів, скільки часу та солдат потрібно РФ для окупації України

Троє дітей - у лікарні

Серед поранених - три дівчини: 13, 15 та 17 років. Усіх їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Решта постраждалих, за словами Григорова, здебільшого люди старшого віку. Усі отримують медичну допомогу.

Що атакували вночі

Удар прийшовся по житловому сектору міста. Пошкоджені багатоповерхівки та цивільні автівки.

Один з безпілотників влучив на територію лікувального закладу.

Нагадаємо, раніше вночі РБК-Україна повідомляло про перші наслідки атаки. У Зарічному районі зафіксували понад 5 влучань дронів, вибито вікна у будинках, палали автомобілі, а один безпілотник пошкодив дах лікарні.

Одночасно Росія завдала понад 700 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району - двоє людей загинули, десятеро отримали поранення, під обстрілами опинилися 39 населених пунктів.

Більше по темі:
СумиВибухАтака дронів