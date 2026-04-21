Постпред в ООН розповів, скільки часу та солдат потрібно РФ для окупації України

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна відкидає російські ультиматуми та не залишить жодного квадратного міліметра своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Росія спалює власне населення"

Мельник наголосив, що Україна воює за свою Батьківщину, тоді як Росія "спалює власне населення". Він навів розрахунки: на кожен квадратний кілометр української території, яку вдається захопити, РФ втрачає в середньому 254 військових.

"Жодна армія з часів Першої світової війни не сплачувала настільки високої ціни життями за такі незначні територіальні здобутки, як Росія", - заявив він.

Для порівняння, під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років ця ціна була приблизно у сто разів нижчою.

Скільки ще доведеться вбити росіян, аби захопити Донбас

За словами Мельника, щоб окупувати всю Донецьку область, Путіну доведеться відправити на смерть щонайменше півтора мільйона додаткових солдатів. Це більш ніж подвоїло б поточні втрати РФ - до понад 3 млн.

"Навіть для пана Путіна, для якого цінність життя власних громадян, здається, менша за копійку, така цифра була б катастрофічною", - наголосив дипломат.

А спроба окупувати всю Україну за нинішніх темпів потребувала б понад 122 млн життів російських солдатів, а сама війна тривала б близько 183 років.

Відмова від ультиматумів

Мельник підкреслив, що Росія висуває вимоги про виведення українських військ із Донецької області як умову переговорів, однак:

“Україна відкидає будь-який тип ультиматуму. Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян”, - оголосив він.

Він іронічно назвав Путіна "військовим генієм", який не може не розуміти, що його мета захопити Україну ніколи не буде досягнута військовим шляхом.