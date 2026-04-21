Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Сумах после ночной атаки уже 15 раненых, среди них дети, - ОВА

08:40 21.04.2026 Вт
1 мин
РФ ударила по жилым кварталам и больнице
aimg Елена Чупровская
Фото: Ударили по жилым кварталам и больнице: 15 раненых в Сумах после ночной атаки

Россия ударила беспилотниками по Сумах в ночь на 21 апреля - пострадали жилые кварталы и больница. 15 человек ранены, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Трое детей - в больнице

Среди раненых - три девушки: 13, 15 и 17 лет. Всех их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Остальные пострадавшие, по словам Григорова, в основном люди старшего возраста. Все получают медицинскую помощь.

Что атаковали ночью

Удар пришелся по жилому сектору города. Повреждены многоэтажки и гражданские машины.

Один из беспилотников попал на территорию лечебного учреждения.

Напомним, ранее ночью РБК-Украина сообщало о первых последствиях атаки. В Заречном районе зафиксировали более 5 попаданий дронов, выбиты окна в домах, горели автомобили, а один беспилотник повредил крышу больницы.

Одновременно Россия нанесла более 700 ударов по Запорожью и Запорожскому району - два человека погибли, десять получили ранения, под обстрелами оказались 39 населенных пунктов.

