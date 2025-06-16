У Сумах переселенцям безоплатно лікують зуби: хто і як може звернутися

Проєкт з безоплатної стоматологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Сумах стартував у травні 2025 року за підтримки благодійної організації "БФ Мув Юкрейн" і триватиме до 31 липня.

Прийом здійснюється для переселенців, які можуть отримати:

обстеження ротової порожнини;

терапевтичне та хірургічне лікування;

професійну гігієну зубів;

профілактичні стоматологічні послуги.

Пацієнти з гострим болем приймаються поза чергою.

Як звернутися

Для запису потрібно зателефонувати на гарячу лінію КНП "Клінічна лікарня святого Пантелеймона": 0 800 333 103.

Програма охоплює всіх внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають у Сумах або області.