Допомога для переселенців у 2025 році: які виплати можуть отримати українці

У 2025 році в Україні діють оновлені програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб – щомісячні виплати, компенсація за житло, соціальні послуги та психологічна допомога.

Хто саме має право на підтримку від держави та міжнародних партнерів – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Яка допомога продовжує діяти у 2025 році?

Грошова щомісячна допомога переселенцям?

Що держава може запропонувати окрім грошей для підтримки ВПО?

Міжнародна підтримка людей, що були змушені покинути свої домівки

Грошова підтримка від держави

Станом на початок 2025 року в Україні офіційно зареєстровано близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні Міністерство соціальної політики України реалізує низку програм для підтримки таких людей – від фінансових виплат до житлових компенсацій та соціальних послуг.

"Найбільш потрібною залишається програма щомісячної допомоги на проживання", – прокоментували РБК-Україна у пресслужбі Мінсоцполітики. Її можуть отримати люди з інвалідністю, сім’ї з низькими доходами (менш як 9444 гривень на людину), а також інші вразливі категорії.

Розмір допомоги становить 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю, 2 тисячі гривень для інших. Наприклад, якщо родина з чотирьох осіб (батьки та двоє дітей) має дохід до 37 тисяч гривень на місяць, вона може додатково отримати ще 10 тисяч державної підтримки. "Це кризова виплата для тих, хто найбільше потребує допомоги", – зазначили у пресслужбі Мінсоцполітики.

У міністерстві підкреслили, що вони постійно аналізують, як змінюються потреби внутрішньо переміщених осіб, і адаптують підходи. У відомстві наголосили, що потрібно не лише надати допомогу, а й створити умови для стабільного життя.

Додатково продовжено програму "Прихисток". З початку року програмою керує Пенсійний фонд. Сума компенсації для власників житла, які безкоштовно прихистили ВПО, становить 450 гривень на місяць за кожного переселенця. Для нових учасників з 1 березня оформлення здійснюється через ПФУ.

Важливо, що окрім виплат на проживання, ВПО мають право отримувати всі інші виплати, які забезпечує держава для підтримки своїх громадян у складних життєвих обставинах, наприклад, виплати для осіб з інвалідністю, житлові субсидії, допомогу малозабезпеченим, допомогу одиноким матерям/батькам тощо.

Компенсація послуг та нові формати підтримки

У 2025 році Мінсоцполітики розширило доступ до послуги "Муніципальна няня". Відтепер нею можуть скористатися також внутрішньо переміщені особи з дітьми до 6 років – раніше було тільки до 3 років. Це особливо важливо для родин, які проживають у регіонах, де дитячі садочки не працюють через війну.

За цією програмою батьки самостійно укладають договір із нянею, оплачують її роботу, а держава компенсує ці витрати. Компенсація становить 100% погодинної мінімальної зарплати, але не більше 165 годин на місяць.

Також триває експериментальний проєкт "Гроші ходять за людиною", який забезпечує фінансування соціального супроводу для ВПО похилого віку чи з інвалідністю. Люди самі обирають постачальника послуг, а кошти надходять на спеціальний рахунок.

Сьогодні для людей, що були змушені через війну покинути свої домівки та налагоджене життя Державна служба зайнятості пропонує безкоштовне навчання. Для цього необхідно отримати ваучер. Його вартість не може перевищувати 30 280 гривень. Ваучер може компенсувати певну частину вартості навчання, якщо сума більше, то різницю оплачує сам ВПО або роботодавець.

"Ми прагнемо створити модель, де отримувач соціальної послуги має реальний вибір", – підкреслюють у Мінсоцполітики.

Фото: Які види допомоги отримують сьогодні українські переселенці (Getty Images)

Психологічна допомога

Ще один важливий напрям – Центри життєстійкості, що надають психосоціальну підтримку переселенцям. У таких центрах ВПО можуть отримати психологічну допомогу, консультації, пройти групову терапію. Це відповідь на гостру потребу в реабілітації людей, які пережили втрату дому, рідних чи переживають ПТСР.

На даний час центри діють у 225 громадах по всій Україні. 10 таких центрів відкрили громади, які прибули з тимчасово окупованих територій у інші регіони країни, для підтримки своїх жителів. Це Мелітопольська та Енергодарська громади у Запоріжжі. Сартанський центр відкритий у Львові. Мангушська, Нікольська, Лисичанська Нижньодуванська громади функціонують в Києві та Білокуракинська – у Житомирі. Біловодська громада працює та допомагає у Рівному, а Гірська громада у Полтаві.

Наразі Центри життєстійкості налічують понад півтора мільйона відвідувань і 850 тисяч проведених заходів.

"Психоемоційне відновлення людей, що були змушені покинути свої домівки, не менш важливе, ніж матеріальна допомога. Ми вчимося будувати системну підтримку на майбутнє", – прокоментували для РБК-Україна в пресслужбі Мінсоцполітики.

Соціальна допомога за міжнародними програмами

Крім внутрішньої підтримки, сьогодні Україна отримує значну допомогу і від міжнародних партнерів. Йдеться як про фінансову підтримку державних програм, так і про окремі ініціативи міжнародних організацій.

З 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт надання субсидій на оренду житла для ВПО. Він має зменшити фінансове навантаження на родини, що винаймають житло. За умовами проєкту, ВПО сплачують не більше 20% свого сукупного доходу за оренду, а решту компенсує держава.

Проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" передбачає спрямування на соціальні виплати в Україні 1,2 мільярда доларів. Фінансування відбувається коштом позики Світового банку з Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine – ред.), що підтримується урядом Японії.

У 2025 році продовжується підтримка від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю. Виплати продовжено до кінця травня. Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн.

Крім того, міжнародні організації надають технічну допомогу, фінансують психосоціальні програми та забезпечують гуманітарну підтримку. "Спільно з міжнародними партнерами ми реалізуємо ефективні механізми підтримки для найбільш вразливих категорій переселенців", – підтверджують у Мінсоцполітики.

У пресслужбі додають, що значна частина фінансування програми "Прихисток", експериментів "Гроші ходять за людиною" та "Центри життєстійкості" реалізуються за підтримки донорських структур – ООН, USAID, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ.

Таким чином, систему підтримки ВПО в Україні у 2025 році продовжують забезпечувати держава та міжнародні гуманітарні організації. Вони розширили спектр підтримки програм, які охоплюють не лише матеріальні, але й психологічні потреби людей.