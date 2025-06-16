В Сумах переселенцам бесплатно лечат зубы: кто и как может обратиться

Проект по бесплатной стоматологической помощи для внутренне перемещенных лиц в Сумах стартовал в мае 2025 года при поддержке благотворительной организации "БФ Мув Юкрейн" и продлится до 31 июля.

Прием осуществляется для переселенцев, которые могут получить:

обследование ротовой полости;

терапевтическое и хирургическое лечение;

профессиональную гигиену зубов;

профилактические стоматологические услуги.

Пациенты с острой болью принимаются вне очереди.

Как обратиться

Для записи нужно позвонить на горячую линию КНП "Клиническая больница святого Пантелеймона": 0 800 333 103.

Программа охватывает всех внутренне перемещенных лиц, которые сейчас проживают в Сумах или области.