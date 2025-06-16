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В Сумах переселенцам бесплатно лечат зубы: кто и как может обратиться

Фото: В Сумах переселенцам бесплатно лечат зубы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах переселенцы могут бесплатно получить стоматологическую помощь. Ее оказывают в "Клинической больнице святого Пантелеймона".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Проект по бесплатной стоматологической помощи для внутренне перемещенных лиц в Сумах стартовал в мае 2025 года при поддержке благотворительной организации "БФ Мув Юкрейн" и продлится до 31 июля.

Прием осуществляется для переселенцев, которые могут получить:

  • обследование ротовой полости;
  • терапевтическое и хирургическое лечение;
  • профессиональную гигиену зубов;
  • профилактические стоматологические услуги.

Пациенты с острой болью принимаются вне очереди.

Как обратиться

Для записи нужно позвонить на горячую линию КНП "Клиническая больница святого Пантелеймона": 0 800 333 103.

Программа охватывает всех внутренне перемещенных лиц, которые сейчас проживают в Сумах или области.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в Украине обновили программы поддержки для внутренне перемещенных лиц. Переселенцы могут получать ежемесячную финансовую помощь, компенсацию за жилье, социальные услуги и психологическую поддержку. Государство также предлагает бесплатное обучение, расширило программу "Муниципальная няня" и реализует новые форматы поддержки, такие как "Деньги ходят за человеком" и Центры жизнестойкости.

Кроме государственной помощи, украинцы получают поддержку от международных организаций, в частности финансирование выплат, субсидий на аренду жилья и психосоциальных программ. Система охватывает как материальные, так и эмоциональные потребности переселенцев.

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СумыВнутренне перемещенные лица