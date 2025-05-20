Субсидії на оренду для ВПО: як швидко розрахувати суму онлайн

В Україні запустили зручний онлайн-сервіс, який допоможе переселенцям розрахувати субсидію на оренду. Цю суму компенсує держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Онлайн-калькулятор створили Мінсоцполітики разом із платформою ЛУН, щоб зробити процес зрозумілішим і доступнішим. Щоб скористатись сервісом – перейдіть за посиланням.

Що потрібно вказати:

місто,

площу квартири,

кількість членів родини,

дохід.

Після цього сервіс одразу покаже орієнтовний розмір допомоги.

Наприклад, сім’я з Дніпра з доходом у 17 тисяч гривень, яка орендує квартиру за 9500 гривень, може отримати субсидію понад 5 тисяч гривень. Тобто самостійно сплачуватиме лише близько 4400 гривень.

Від чого залежить субсидія

Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного окремого переселенця та сім'ї з категорії ВПО. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі, містах та селах області буде різнитися.

При розрахунку субсидії беруться до уваги:

рівень доходів родини;

кількість членів сім'ї;

вартість оренди житла в конкретному регіоні.

Що ще варто знати

Калькулятор - це лише орієнтовна оцінка. Остаточне рішення про призначення допомоги ухвалює Пенсійний фонд після перевірки документів.

Також тепер субсидія автоматично продовжується кожні пів року, якщо сім’я має на неї право. А ще - можна отримати компенсацію навіть за оренду кімнати, а не повного житла.



