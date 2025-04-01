Підтримка ВПО з дітьми та людей з інвалідністю: Шуляк розповіла про доступні програми

Держава допомагає вимушеним переселенцям розв’язувати низку проблем, з якими вони зіштовхуються на новому місці. Особливу увагу приділяють підтримці ВПО з дітьми та переселенців з інвалідністю і похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Ми розуміємо, що у переселенців багато проблем – пошук житла, роботи, адаптація у нових громадах. Але вразливим категоріям людей робити це ще важче. Саме тому держава намагається їх підтримати всіма можливостями, які має на сьогодні", - наголосила парламентарка.

За її словами, однією з таких програм підтримки стала послуга «муніципальна няня», яку почали впроваджувати у 2019 році.

"Це можливість для батьків отримати відшкодування від держави за роботу няні, яку вони винаймають для догляду за дитиною до трьох років. Програму змінювали, реагуючи на виклики часу. З 2024 року до категорії людей, які можуть скористатися послугою, додали батьків-ВПО", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що родина може самостійно обрати людину, яка надаватиме послуги няні, а держава відшкодує вартість надання цих послуг. Це дозволяє батькам знайти час на адаптацію на новому місці, а також на перенавчання та працевлаштування.

"Програма допомагає тим, хто через фінансові причини не має змогу винайняти няню. Крім того, це можливість повноцінно працювати та мати гнучкий графік. Також це додатковий законодавчий захист, адже співпраця відбувається за офіційним договором, де обидві сторони зазначають всі вимоги", - пояснила народна депутатка.

Програма поширюється на такі категорії:

діти до 3 років, які не мають тяжких хвороб;

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду;

діти до 6 років, у яких один з батьків має інвалідність I чи II групи;

діти до 6 років, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Шуляк наголосила, що призначення цієї послуги не впливає на призначення соціальних виплат родині – всі виплати залишаються. Також зручно, що оформитися нянею і отримувати кошти за надання послуги може знайома чи близька родині людина, наприклад, бабуся.

Важливо, що програма "муніципальна няня" є не лише послугою, але й можливістю працевлаштуватися.

"ВПО можуть оформлюватися нянею та отримувати основний або додатковий заробіток. Робота офіційна, тож можна претендувати на субсидії і заробляти страховий стаж. Це особливо важливо для людей передпенсійного віку, які через війну залишились без роботи", - зазначила Шуляк.

Парламентарка додала, що для переселенців похилого віку та з інвалідністю діє програма стаціонарного догляду та підтриманого проживання.

ВПО з інвалідністю, які потребують догляду, можуть отримати від держави гроші на оплату такої послуги. Кошти перерахують організації, яка забезпечить стаціонарний догляд у певному закладі, або ж догляд у форматі підтриманого проживання.

"Алгоритм отримання послуги простий. Людина, подає письмову або електронну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання чи місцем звернення. За потреби у цьому допоможе соціальний менеджер. Після укладання договору із надавачем послуг людина отримує кошти на банківську картку та самостійно розраховується за отримані послуги", - підсумувала Шуляк.