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Безкоштовне навчання для ВПО у 2025 році: як отримати ваучер

Київ, Вівторок 22 квітня 2025 18:00
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Безкоштовне навчання для ВПО у 2025 році: як отримати ваучер Фото: ВПО можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішні переселенці в Україні можуть безкоштовно здобути освіту. Для цього необхідно отримати спеціальний ваучер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на урядовий портал.

Нагадаємо, що в Україні офіційно було зареєстровано понад 4 млн переселенців, проте ця цифра може бути більшою. Уряд запустив програму безкоштовного професійного навчання для переселенців та інших категорій громадян.

Хто може навчатися безкоштовно

  • люди старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;
  • ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;
  • переселенці працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
  • люди з інвалідністю;
  • учасники бойових дій, звільненні з полону, поранені та інші категорії людей, що постраждали внаслідок війни.

Для безкоштовно навчання необхідно отримати ваучер. Усі особи, які хочуть отримати ваучери на навчання для ВПО, повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути на обліку у службі зайнятості як безробітні.

Вартість ваучера не може перевищувати 30 280 гривень. Він може покривати певну частину вартості навчання, якщо сума більше - то різницю оплачує переселенець або роботодавець.

Як отримати ваучер - інструкція

Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Професію, заклад освіти та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:

  • обрати спеціальність, професію та місце навчання;
  • подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Допомога для ВПО в Україні

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Сума такої допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі - для дітей й осіб з інвалідністю.

Виплати надходять щомісяця, але є низка умов для нарахування такої допомоги. Головна з них - це рівень доходу сім'ї з категорії ВПО.

Детальніше про матеріальну допомогу для переселенців - у матеріалі РБК-Україна.

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Внутрішньо переміщені особи
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