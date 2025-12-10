У Сумах перебої з водою: аварія знеструмила ключові об’єкти водоканалу

"У кого зникло світло у м. Сумах поза графіками погодинних відключень - це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в "Сумиобленерго".

Водночас у прес-службі водоканалу уточнили, що через аварію в енергетиці знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні.

Атаки на об'єкти енергетики Сум

Як повідомлялося, 30 листопада російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок обстрілу частина жителів залишилася без водопостачання та електрики.

Раніше, 28 листопада, росіяни також атакували енергетичний об’єкт на Сумщині. Під час атаки поранення отримав електромонтер місцевого обленерго, його госпіталізували.

Крім того, 24 листопада окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Сумській громаді. У місті зафіксували перебої з електропостачанням, окремі райони були знеструмлені.