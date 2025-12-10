UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Сумах перебої з водою: аварія знеструмила ключові об’єкти водоканалу

Ілюстративне фото: у Сумах перебої з водою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Сумах вранці вівторка, 10 грудня, сталась аварійна ситуація в енергетиці. Це призвело до проблем з водопостачанням.

"У кого зникло світло у м. Сумах поза графіками погодинних відключень - це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в "Сумиобленерго".

Водночас у прес-службі водоканалу уточнили, що через аварію в енергетиці знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - сказано у повідомленні.

Атаки на об'єкти енергетики Сум

Як повідомлялося, 30 листопада російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок обстрілу частина жителів залишилася без водопостачання та електрики.

Раніше, 28 листопада, росіяни також атакували енергетичний об’єкт на Сумщині. Під час атаки поранення отримав електромонтер місцевого обленерго, його госпіталізували.

Крім того, 24 листопада окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Сумській громаді. У місті зафіксували перебої з електропостачанням, окремі райони були знеструмлені.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

Минулими вихідними російська армія знову вдарила по енергетиці у місті Суми. Тоді частина критичної інфраструктури була переведена на генератори.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВодопостачанняВійна в Україні