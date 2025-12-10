RU

В Сумах перебои с водой: авария обесточила ключевые объекты водоканала

Иллюстративное фото: в Сумах перебои с водой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Сумах утром вторника, 10 декабря, произошла аварийная ситуация в энергетике. Это привело к проблемам с водоснабжением.

"У кого пропал свет в г. Сумах вне графиков почасовых отключений - это аварийная ситуация. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

В то же время в пресс-службе водоканала уточнили, что из-за аварии в энергетике обесточены объекты КП "Горводоканал".

"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - сказано в сообщении.

Атаки на объекты энергетики Сум

Как сообщалось, 30 ноября российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без водоснабжения и электричества.

Ранее, 28 ноября, россияне также атаковали энергетический объект на Сумщине. Во время атаки ранения получил электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Кроме того, 24 ноября оккупанты совершили атаку дронами-камикадзе по Сумской общине. В городе зафиксировали перебои с электроснабжением, отдельные районы были обесточены.

 

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

В минувшие выходные российская армия снова ударила по энергетике в городе Сумы. Тогда часть критической инфраструктуры была переведена на генераторы.

СумыВодоснабжениеВойна в Украине