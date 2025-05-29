У Сумах чути незвичний шум: мерія пояснила, що це і чи є небезпека

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, що ще наприкінці березня кілька західних ЗМІ повідомляли про те, що війська Російської Федерації готуються до нового військовий наступ на Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою заявляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Варто додати, що вчора, 28 травня, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко оцінив, чи є на сьогодні загроза для Сум.

На фоні цього у Сумах навіть продовжили дистанційне навчання для дитсадків і гуртків до кінця літа.

Також було визначено умови, коли деякі діти зможуть займатися у спортивних секціях.

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