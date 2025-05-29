В Сумах слышен необычный шум: мэрия объяснила, что это и есть ли опасность

Горожан Сум встревожил громкий шум, раздающийся в городе. Однако, как известно, данный процесс не представляет никакой угрозы для жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. сумского городского головы Артема Кобзаря.
"Уважаемые сумчане! Сегодня в городе можно услышать необычный шум. Сообщаю, что это - следствие работ на одном из предприятий", - отметил Кобзарь.
По его словам, процесс является контролируемым и не представляет никакой угрозы для жителей.
В то же время и.о. сумского городского головы предупредил жителей Сум, что возможно продолжение подобного шума и завтра, 30 мая.
Напомним, что еще в конце марта несколько западных СМИ сообщали о том, что войска Российской Федерации готовятся к новому военному наступлению на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь заявлял, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
Стоит добавить, что вчера, 28 мая, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил, есть ли на сегодня угроза для Сум.
На фоне этого в Сумах даже продолжили дистанционное обучение для детсадов и кружков до конца лета.
Также были определены условия, когда некоторые дети смогут заниматься в спортивных секциях.
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