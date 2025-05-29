В Сумах слышен необычный шум: мэрия объяснила, что это и есть ли опасность

"Уважаемые сумчане! Сегодня в городе можно услышать необычный шум. Сообщаю, что это - следствие работ на одном из предприятий", - отметил Кобзарь.

По его словам, процесс является контролируемым и не представляет никакой угрозы для жителей.

В то же время и.о. сумского городского головы предупредил жителей Сум, что возможно продолжение подобного шума и завтра, 30 мая.