У Сумах до кінця літа подовжили дистанційне навчання в садках і гуртках, але є винятки
У Сумах продовжили дистанційне навчання для дитсадків і гуртків до кінця літа. Також визначили умови, коли деякі діти зможуть займатися у спортивних секціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сумської міської ради.
У Сумській міській територіальній громаді продовжили дистанційну форму роботи для закладів дошкільної та позашкільної освіти до 29 серпня 2025 року. Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС з огляду на поточну безпекову ситуацію.
Обмеження стосуються дитсадків, гуртків, мистецьких шкіл і структурних підрозділів початкових шкіл. Водночас у садочках можуть працювати чергові групи - за потреби.
Також дозволена навчально-тренувальна діяльність у спортивних секціях - лише для спортсменів, які беруть участь у змаганнях, передбачених Єдиним календарним планом на 2025 рік. Заняття можливі лише за рішенням керівника закладу й за умови дотримання безпеки. Для спортсменів молодших вікових груп тренування поки що заборонені.
Безпекова ситуація у Сумській області
Нагадаємо, днями стало відомо, що російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області, однак ЗСУ тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися. Мешканців із захоплених населених пунктів евакуювали раніше, загрози для цивільного населення немає. Бої тривають на околицях інших сіл, але ситуація під контролем Сил оборони.
Росія активізувала спроби прориву на Сумщині, використовуючи малі штурмові групи. Ворог намагається просунутись далі вже захоплених сіл для створення "буферної зони". Основна мета - тиск на обласний центр Суми та можливість обстрілів артилерією.
На кордоні фіксують найвищу активність ворожих ДРГ, а РФ концентрує війська на Курщині. Попри втрати, окупанти продовжують атакувати. Українські сили стримують просування, але загроза масштабніших дій залишається, зокрема на Харківщині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.