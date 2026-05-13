У Сумах біля зупинки чоловік підірвався на гранаті: що кажуть у поліції

Попередні інциденти з гранатою

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі у багатоквартирному будинку здетонувала бойова граната. По приїзду правоохронців стало відомо, що ніхто не постраждав.

РБК-Україна також писало, як 30 квітня чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві. Обійшлося без потерпілих.

Ще раніше у Житомирі стався вибух гранати в під’їзді житлового будинку. Унаслідок інциденту чоловік отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні.

Повідомлялось також і про вибух у Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тоді двоє осіб загинули.