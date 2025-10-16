ua en ru
У Запоріжжі вибухнула граната в багатоповерхівці, є постраждалий

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 23:16
UA EN RU
У Запоріжжі вибухнула граната в багатоповерхівці, є постраждалий Ілюстративне фото: на місті вибуху працювали поліцейські (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Вознесенівському районі Запоріжжя стався вибух гранати в під’їзді житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Запорізькій області.

Деталі інциденту

Унаслідок інциденту чоловік отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

"16 жовтня о 18:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя", - ідеться в повідомленні.

У Запоріжжі вибухнула граната в багатоповерхівці, є постраждалий

Фото: у підʼїзді будинку в Запоріжжі вибухнула граната (zp.npu.gov.ua)

Попередньо встановлено, що чоловік знайшов гранату. Під час необережного поводження боєприпас здетонував.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, 6 жовтня, у Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі. Інцидент стався на автомайданчику в Дарницькому районі столиці близько 06:00.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник таким чином хотів налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Зазначимо, нещодавно у Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще одна людина постраждала.

