В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате: что говорят в полиции

Известно, что сегодня около 21:45 в полицию поступило сообщение о взрыве недалеко от остановки общественного транспорта в Сумах. Как выяснилось, у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, предварительно, граната.

В результате ЧП мужчина погиб на месте, где сейчас работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.