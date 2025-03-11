В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунали вибухи: що відомо
В Івано-Франківську ввечері 11 березня пролунали вибухи поблизу залізничного вокзалу. Є загиблі та постраждалі.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківську на цей час, - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть у поліції
Як розповіла у коментарі РБК-Україна заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу.
"Сталося це близько 18:30. На цей час відомо про трьох потерпілих. Задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", - додала вона.
Тим часом у мережі пишуть, що було два вибухи. Невідомий чоловік підірвав гранату біля вокзалу.
Також повідомляють про вибух газу в одному з житлових будинків біля залізничного вокзалу, внаслідок чого зайнявся дах будівлі.
Коментар "Укрзалізниці"
"Вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком", - повідомили в УЗ.
Реакція ОВА
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, що на місці подій працюють відповідні служби.
"Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація - згодом", - розповіла вона.
Що каже мер
За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди та зайнялася пожежа. На місці події працюють відповідні служби.
Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Одесі на одній із вулиць пролунав вибух. Унаслідок цього були пошкоджені три автомобілі.
За інформацією правоохоронців, попередньо автомобілі було пошкоджено внаслідок детонації невідомого предмета. При цьому постраждалих через вибух не було.
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