В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунали вибухи: що відомо

В Івано-Франківську ввечері 11 березня пролунали вибухи поблизу залізничного вокзалу. Є загиблі та постраждалі.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську на цей час, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть у поліції

Як розповіла у коментарі РБК-Україна заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу.

"Сталося це близько 18:30. На цей час відомо про трьох потерпілих. Задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", - додала вона.

Тим часом у мережі пишуть, що було два вибухи. Невідомий чоловік підірвав гранату біля вокзалу.

Також повідомляють про вибух газу в одному з житлових будинків біля залізничного вокзалу, внаслідок чого зайнявся дах будівлі.

Коментар "Укрзалізниці"

"Вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком", - повідомили в УЗ.

Реакція ОВА

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, що на місці подій працюють відповідні служби.

"Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація - згодом", - розповіла вона.

Що каже мер

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди та зайнялася пожежа. На місці події працюють відповідні служби.

Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються.