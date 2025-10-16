Сукня з рюшами і куртка-"косуха": Злата Огнєвіч показала модний осінній образ
Співачка Злата Огнєвіч вразила шанувальників стильним образом, поєднавши романтичну сукню з рюшами та шкіряну куртку-"косуху". Цей лук ідеально балансує між ніжністю і сміливістю, демонструючи, як можна поєднувати ніжність бохо зі стриманою фатальною естетикою.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч
Сукня в стилі бохо-шик
Для фотосесії співачка обрала довгу, повітряну білу сукню.
Вона з деталями у вигляді рюшів і з багатошарової тканини, а також має високий комір і довгі рукави з виразними воланами на манжетах, що надає їй витонченого, вінтажного або сільського вигляду.
Такий образ ідеально пасує для осіннього сезону, коли хочеться додати легкості й романтики в повсякденні образи.
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Шкіряна куртка
Контрастним елементом є коричнева шкіряна куртка-косуха. Куртка в стилі оверсайз, з помітними об'ємними рукавами, що надає їй сучасності та модного акценту.
Такий елемент в образі Злати Огнєвіч - це не просто тренд, а справжній мастхев цього сезону, коли класичні шкіряні куртки знову виходять на пік популярності, але з елементами переосмисленого дизайну й об'ємних силуетів.
Злата Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Взуття та аксесуари
Високі чорні ботфорти на грубій тракторній підошві. Це взуття є сміливим і сучасним доповненням, що ще більше підкреслює драматичний аспект образу.
Осінні ботфорти - обов'язковий елемент гардероба, який став універсальним вибором для багатьох знаменитостей, завдяки своїй здатності поєднуватися як з романтичними, так і з більш строгими образами.
Аксесуарів небагато: тонкий темний чокер із підвіскою у вигляді серця, який дозволяє сфокусувати увагу на основних елементах одягу.
Лаконічні аксесуари стають дедалі популярнішими, а чокери знову повертаються в моду, що робить їх ідеальними для мінімалістичних і елегантних образів.
Співачка показала, як носити куртку-косуху восени (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Модні тренди осені 2025
Цей образ демонструє кілька ключових тенденцій осені 2025 року.
По-перше, повернення до багатошаровості, яке дає змогу створювати стильне і зручне вбрання, одночасно поєднуючи різні текстури.
По-друге, популярність шкіряних елементів - курток, ботфортів та інших аксесуарів, які надають образу гостроти та індивідуальності.
Нарешті, осінь 2025 року натхненна ретро-мотивами, що виразно проявляється у вінтажних деталях, як-от рюші та волани на сукні, які створюють атмосферу романтизму й ніжності.
Образ Злати Огнєвіч - це ідеальний приклад того, як можна створювати модні, але при цьому зручні та універсальні образи для осені. Поєднання різних стилістичних елементів і акцентів в одному одязі робить цей лук актуальним не тільки для фотосесій, а й для повсякденного життя.
Злата Огнєвіч показала модний "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Вас також може зацікавити
- Надя Дорофєєва розкрила свої секрети краси
- 4 модних образи від колишньої Комарова, які легко повторити
- Христина Решетнік показала, як носити колір хакі цієї осені.