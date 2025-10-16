Як носити колір хакі цієї осені: модний образ дружини Решетніка
Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала стильний осінній лук, зробивши ставку на один з головних трендів сезону - оливковий відтінок або, як його ще називають, колір хакі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Який образ вибрала дружина Решетніка
Куртка
Укорочена куртка-бомбер з якісної штучної шкіри. Вона має мінімалістичний дизайн і застібається на блискавку або кнопку. Укорочений крій візуально подовжує ноги.
Шорти
Короткі шорти з такого ж матеріалу і кольору, що й куртка. Довжина - вище коліна. Шкіряні шорти вже кілька сезонів поспіль утримують позиції в осінньо-зимових трендах, особливо в поєднанні зі щільними колготками.
Свій лук дружина Решетніка доповнила чорними колготками. Це ключовий елемент для носіння шортів у прохолодну пору.
Христина Решетнік (скриншот)
Светр
Доповнює комплект оливкового відтінку теплий джемпер темно-бордового кольору, який також на піку популярності.
Взуття
Бежеві масивні черевики на грубій підошві.
Христина Решетнік показала модний лук (скриншот)
Чому оливковий колір - це тренд 2025
Оливковий (або відтінок хакі, military green) є одним з найактуальніших кольорів для осінньо-зимового сезону з кількох причин:
- зв'язок із природою: це природний, "земляний" відтінок, що ідеально вписується в осінню палітру, створюючи відчуття затишку і гармонії.
- практичність і універсальність: оливковий - чудова альтернатива чорному або сірому. Він легко поєднується з нейтральними кольорами (бежевий, білий, чорний), а також яскравими акцентами (червоний, помаранчевий).
- стиль мілітарі: хоча це базовий колір природи, він також асоціюється зі стилем мілітарі, що надає образу структурованості, впевненості та трохи зухвалості.
- дизайнерський вибір: провідні світові дизайнери регулярно включають оливковий у свої осінні колекції як ключовий колір для верхнього одягу, шкіряних виробів та аксесуарів.
Христина Решетнік (скриншот)
Стиль
Цей лук можна схарактеризувати як сучасний міський кежуал з елементами Street Style і мілітарі-шику.
Street Style / Casual: поєднання шортів із грубими черевиками та масивною сумкою.
Military Chic: оливковий колір і форма куртки, які нагадують елементи військового одягу.
Монохром: використання одного кольору у двох ключових елементах (куртка + шорти) завжди має дорогий і стильний вигляд, підтягуючи весь образ до рівня високої моди.
Дружина Решетніка задає тренди (скриншот)
Вас також може зацікавити
- Катерина Кузнєцова показала стильний total look коричневого відтінку
- Як одягається восени Кейт Міддлтон
- Як вибрати універсальне взуття на осінь 2025.