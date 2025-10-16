Як носити колір хакі цієї осені: модний образ дружини Решетніка

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала стильний осінній лук, зробивши ставку на один з головних трендів сезону - оливковий відтінок або, як його ще називають, колір хакі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який образ вибрала дружина Решетніка

Куртка

Укорочена куртка-бомбер з якісної штучної шкіри. Вона має мінімалістичний дизайн і застібається на блискавку або кнопку. Укорочений крій візуально подовжує ноги.

Шорти

Короткі шорти з такого ж матеріалу і кольору, що й куртка. Довжина - вище коліна. Шкіряні шорти вже кілька сезонів поспіль утримують позиції в осінньо-зимових трендах, особливо в поєднанні зі щільними колготками.

Свій лук дружина Решетніка доповнила чорними колготками. Це ключовий елемент для носіння шортів у прохолодну пору.

Христина Решетнік (скриншот)

Светр

Доповнює комплект оливкового відтінку теплий джемпер темно-бордового кольору, який також на піку популярності.

Взуття

Бежеві масивні черевики на грубій підошві.

Христина Решетнік показала модний лук (скриншот)

Чому оливковий колір - це тренд 2025

Оливковий (або відтінок хакі, military green) є одним з найактуальніших кольорів для осінньо-зимового сезону з кількох причин:

зв'язок із природою : це природний, "земляний" відтінок, що ідеально вписується в осінню палітру, створюючи відчуття затишку і гармонії.

: це природний, "земляний" відтінок, що ідеально вписується в осінню палітру, створюючи відчуття затишку і гармонії. практичність і універсальність : оливковий - чудова альтернатива чорному або сірому. Він легко поєднується з нейтральними кольорами (бежевий, білий, чорний), а також яскравими акцентами (червоний, помаранчевий).

: оливковий - чудова альтернатива чорному або сірому. Він легко поєднується з нейтральними кольорами (бежевий, білий, чорний), а також яскравими акцентами (червоний, помаранчевий). стиль мілітарі : хоча це базовий колір природи, він також асоціюється зі стилем мілітарі, що надає образу структурованості, впевненості та трохи зухвалості.

: хоча це базовий колір природи, він також асоціюється зі стилем мілітарі, що надає образу структурованості, впевненості та трохи зухвалості. дизайнерський вибір: провідні світові дизайнери регулярно включають оливковий у свої осінні колекції як ключовий колір для верхнього одягу, шкіряних виробів та аксесуарів.

Христина Решетнік (скриншот)

Стиль

Цей лук можна схарактеризувати як сучасний міський кежуал з елементами Street Style і мілітарі-шику.

Street Style / Casual: поєднання шортів із грубими черевиками та масивною сумкою.

Military Chic: оливковий колір і форма куртки, які нагадують елементи військового одягу.

Монохром: використання одного кольору у двох ключових елементах (куртка + шорти) завжди має дорогий і стильний вигляд, підтягуючи весь образ до рівня високої моди.

Дружина Решетніка задає тренди (скриншот)