4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)
Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча та модель Олександра Кучеренко, показала, як стильно вписати ковбойські чоботи у свій гардероб. Ці модні образи зможе повторити кожна!
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Олександра показала кілька ефектних луків, у яких поєднала трендовий елемент осені із зовсім різними речами.
Як носити ковбойки під монохром
В одному з луків Олександра обрала шкіряну бордову куртку та спідницю в тон, які доповнила світлим топом і контрастними ковбойками кольору слонової кістки з чорними вставками.
Образ вийшов сучасним та стильним - ідеально для вечірньої прогулянки містом чи побачення.
Модний образ Кучеренко з ковбойками (фото: instagram.com/aakucherenko)
Під джинси й "косуху"
Модель створила багатошаровий образ з прямими джинсами, ковбойками та бордовою косухою, під яку вдягла водолазку бежевого кольору та фіолетову картату сорочку.
Кольори одягу вдало поєдналися з чоботами й створили розслаблений, але не менш модний міський образ. Ідеально як для подорожі, так і для casual-виходів у прохолодний день.
Багатошаровий образ від Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Під джинсову спідницю
Тут модель скомбінувала чорну водолазку та світлий жакет оверсайз, під які вдягла джинсову мініспідницю.
Ковбойські чоботи в цьому випадку додають акцент у стилі нульових, які зараз знову на піку популярності.
Кучеренко задає тренд на ковбойки (фото: instagram.com/aakucherenko)
Під джинси та біле пальто
Білий верх додає свіжості, а ковбойки з у світло-бежевому відтінку підтримують загальну гаму.
Вийшов лаконічний образ, який має елегантний та витончений вигляд. Саме так можна підтримувати тренди без надмірностей.
Модний лук від Колишньої Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)
Своїми образами Кучеренко довела, що ковбойські чоботи можна легко поєднувати з різними речами, створюючи образи для міських та вечірніх луків.
Як повторити образи Олександри Кучеренко
- Коротке пальто або косуха. Верхній одяг до лінії стегон допомагає підкреслити пропорції та не "перекриває" чоботи.
- Прямі джинси або короткі спідниці. Вони не перекриватимуть верх чобіт, підкреслюючи модний акцент.
- Базовий верх. Проста сорочка або водолазка зможуть врівноважити яскравість ковбойок.
