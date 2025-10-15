ua en ru
4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)

Середа 15 жовтня 2025 09:06
4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото) Кучеренко показала, з чим носити трендові чоботи восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча та модель Олександра Кучеренко, показала, як стильно вписати ковбойські чоботи у свій гардероб. Ці модні образи зможе повторити кожна!

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Олександра показала кілька ефектних луків, у яких поєднала трендовий елемент осені із зовсім різними речами.

Як носити ковбойки під монохром

В одному з луків Олександра обрала шкіряну бордову куртку та спідницю в тон, які доповнила світлим топом і контрастними ковбойками кольору слонової кістки з чорними вставками.

Образ вийшов сучасним та стильним - ідеально для вечірньої прогулянки містом чи побачення.

4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)Модний образ Кучеренко з ковбойками (фото: instagram.com/aakucherenko)

Під джинси й "косуху"

Модель створила багатошаровий образ з прямими джинсами, ковбойками та бордовою косухою, під яку вдягла водолазку бежевого кольору та фіолетову картату сорочку.

Кольори одягу вдало поєдналися з чоботами й створили розслаблений, але не менш модний міський образ. Ідеально як для подорожі, так і для casual-виходів у прохолодний день.

4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)Багатошаровий образ від Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Під джинсову спідницю

Тут модель скомбінувала чорну водолазку та світлий жакет оверсайз, під які вдягла джинсову мініспідницю.

Ковбойські чоботи в цьому випадку додають акцент у стилі нульових, які зараз знову на піку популярності.

4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)Кучеренко задає тренд на ковбойки (фото: instagram.com/aakucherenko)

Під джинси та біле пальто

Білий верх додає свіжості, а ковбойки з у світло-бежевому відтінку підтримують загальну гаму.

Вийшов лаконічний образ, який має елегантний та витончений вигляд. Саме так можна підтримувати тренди без надмірностей.

4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)Модний лук від Колишньої Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Своїми образами Кучеренко довела, що ковбойські чоботи можна легко поєднувати з різними речами, створюючи образи для міських та вечірніх луків.

Як повторити образи Олександри Кучеренко

  • Коротке пальто або косуха. Верхній одяг до лінії стегон допомагає підкреслити пропорції та не "перекриває" чоботи.
  • Прямі джинси або короткі спідниці. Вони не перекриватимуть верх чобіт, підкреслюючи модний акцент.
  • Базовий верх. Проста сорочка або водолазка зможуть врівноважити яскравість ковбойок.

Кучеренко Новини шоу-бізнесу Модні тренди Зірки
