Секрети краси Наді Дорофєєвої: 6 звичок, які змінюють усе

Четвер 16 жовтня 2025 13:19
UA EN RU
Секрети краси Наді Дорофєєвої: 6 звичок, які змінюють усе Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Популярна співачка Надя Дорофєєва поділилася своїми б'юті-звичками - простими, але ефективними правилами, яких вона дотримується в повсякденному житті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Очищення шкіри

"Я жодного разу в житті не лягала спати нафарбована. Цього мене навчила мама - вона говорила, що інакше зламаються вії. Звичка залишилася на все життя. Спасибі, мамо!" - поділилася співачка.

Водний баланс

Артистка починає свій ранок із теплої води та наголошує на важливості правильного питного режиму.

"Чайочки, матча, лате - це топ, але це зовсім інше. Вода - основа всього", - зазначає вона.

Якісний сон

За словами Дорофєєвої, відпочинок - ключовий фактор гарного самопочуття.

"У наших реаліях це звучить смішно, але перше, що радить психолог за будь-яких проблем - це сон", - каже артистка.

Спорт

Підтримувати форму Дорофєєва встигає навіть під час гастролей - співачка займається онлайн із тренером.

"Спорт для мене - найкращі ліки для голови", - зазначила вона.

Харчування

Співачка дотримується гнучкого, але дисциплінованого підходу:

  • солодке - раз на тиждень;
  • алкоголь - раз на тиждень;
  • фастфуд - раз на місяць.

"Тримаюся так уже півтора року, і мені дуже подобається! Шкіра стала більш підтягнутою - я бачу зміни та радію", - зазначила вона.

Догляд за волоссям

Через часті укладки волосся сильно страждає, тому Надя вирішила серйозно зайнятися його відновленням.

"Купила натуральний догляд без шкідливих складників, раз на два тижні проходжу реконструкції та роблю маски. І вже бачу результат", - поділилася зірка.

Зазначимо, що прості звички, яких Дорофєєва дотримується регулярно, допомагають їй зберігати не тільки красу, а й внутрішню гармонію.

Співачка наголошує: головне - дослухатися до себе і робити те, що дійсно приносить задоволення.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

