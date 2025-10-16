ua en ru
Платье с рюшами и куртка-"косуха": Злата Огневич показала модный осенний образ

Четверг 16 октября 2025 14:35
UA EN RU
Платье с рюшами и куртка-"косуха": Злата Огневич показала модный осенний образ Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Злата Огневич поразила поклонников стильным образом, соединив романтическое платье с рюшами и кожаную куртку-"косуху". Этот лук идеально балансирует между нежностью и смелостью, демонстрируя, как можно сочетать нежность бохо со сдержанной роковой эстетикой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

Платье в стиле бохо-шик

Для фотосессии певица выбрала длинное, воздушное белое платье.

Оно с деталями в виде рюшей и из многослойной ткани, а также имеет высокий воротник и длинные рукава с выразительными воланами на манжетах, что придает ему изящный, винтажный или деревенский вид.

Такой образ идеально подходит для осеннего сезона, когда хочется добавить легкости и романтики в повседневные образы.

Платье с рюшами и куртка-&quot;косуха&quot;: Злата Огневич показала модный осенний образЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Кожаная куртка

Контрастным элементом является коричневая кожаная куртка-косуха. Куртка в стиле оверсайз, с заметными объемными рукавами, что придает ей современность и модный акцент.

Такой элемент в образе Златы Огневич - это не просто тренд, а настоящий мастхев этого сезона, когда классические кожаные куртки вновь выходят на пик популярности, но с элементами переосмысленного дизайна и объемных силуэтов.

Платье с рюшами и куртка-&quot;косуха&quot;: Злата Огневич показала модный осенний образЗлата Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Обувь и аксессуары

Высокие черные ботфорты на грубой тракторной подошве. Эта обувь является смелым и современным дополнением, еще больше подчеркивающим драматический аспект образа.

Осенние ботфорты - обязательный элемент гардероба, который стал универсальным выбором для многих знаменитостей, благодаря своей способности сочетаться как с романтичными, так и с более строгими образами.

Аксессуаров немного: тонкий темный чокер с подвеской в виде сердца, который позволяет сфокусировать внимание на основных элементах одежды.

Лаконичные аксессуары становятся все более популярными, а чокеры снова возвращаются в моду, что делает их идеальными для минималистичных и элегантных образов.

Платье с рюшами и куртка-&quot;косуха&quot;: Злата Огневич показала модный осенний образПевица показала, как носить куртку-косуху осенью (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Модные тренды осени 2025

Этот образ демонстрирует несколько ключевых тенденций осени 2025 года.

Во-первых, возвращение к многослойности, которое позволяет создавать стильные и удобные наряды, одновременно сочетая разные текстуры.

Во-вторых, популярность кожаных элементов - курток, ботфортов и других аксессуаров, которые придают образу остроту и индивидуальность.

Наконец, осень 2025 года вдохновлена ретро-мотивами, что отчетливо проявляется в винтажных деталях, таких как рюши и воланы на платье, создающие атмосферу романтизма и нежности.

Образ Златы Огневич - это идеальный пример того, как можно создавать модные, но при этом удобные и универсальные образы для осени. Сочетание разных стилистических элементов и акцентов в одной одежде делает этот лук актуальным не только для фотосессий, но и для повседневной жизни.

Платье с рюшами и куртка-&quot;косуха&quot;: Злата Огневич показала модный осенний образЗлата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

