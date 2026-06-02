Сухо й тепло, але не всюди: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Де чекати дощів

В Україні очікується мінлива хмарність. На заході та південному заході країни прогнозують помірні дощі, на Закарпатті та Одещині місцями вони будуть значними. На решті території опадів не буде.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, вдень - 18-23°.

Рівень води в річках підніметься

Через очікувані опади, місцями значні, 2-3 червня в Укргідрометцентрі прогнозують підняття рівнів води на річках басейну Дністра, а також на річках суббасейнів Прута та Сірету.

Очікуване підвищення - на 0,2-0,8 метра над поточними рівнями.

Зростання рівнів очікують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.