Сухо й тепло, але не всюди: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Україні 2 червня переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході країни в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні очікується мінлива хмарність. На заході та південному заході країни прогнозують помірні дощі, на Закарпатті та Одещині місцями вони будуть значними. На решті території опадів не буде.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 8-13°, вдень - 18-23°.
Через очікувані опади, місцями значні, 2-3 червня в Укргідрометцентрі прогнозують підняття рівнів води на річках басейну Дністра, а також на річках суббасейнів Прута та Сірету.
Очікуване підвищення - на 0,2-0,8 метра над поточними рівнями.
Зростання рівнів очікують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що травень 2026 року в Києві виявився теплішим за норму - середньомісячна температура повітря склала 16,3°С, і місяць оновив деякі історичні максимуми.
За попереднім прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, середня температура у червні 2026 року очікується в межах кліматичної норми (80-120%).