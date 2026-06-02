Сухо й тепло, але не всюди: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

09:30 02.06.2026 Вт
1 хв
Де сьогодні чекати на дощі?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Яка погода сьогодні буде в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україні 2 червня переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході країни в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.

Де чекати дощів

В Україні очікується мінлива хмарність. На заході та південному заході країни прогнозують помірні дощі, на Закарпатті та Одещині місцями вони будуть значними. На решті території опадів не буде.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, вдень - 18-23°.

Рівень води в річках підніметься

Через очікувані опади, місцями значні, 2-3 червня в Укргідрометцентрі прогнозують підняття рівнів води на річках басейну Дністра, а також на річках суббасейнів Прута та Сірету.

Очікуване підвищення - на 0,2-0,8 метра над поточними рівнями.

Зростання рівнів очікують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що травень 2026 року в Києві виявився теплішим за норму - середньомісячна температура повітря склала 16,3°С, і місяць оновив деякі історичні максимуми.

За попереднім прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, середня температура у червні 2026 року очікується в межах кліматичної норми (80-120%).

