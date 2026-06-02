Сухо и тепло, но не везде: чего ждать от погоды в Украине сегодня

Где ждать дождей

В Украине ожидается переменная облачность. На западе и юго-западе страны прогнозируют умеренные дожди, на Закарпатье и Одесской области местами они будут значительными. На остальной территории осадков не будет.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 18-23°.

Уровень воды в реках поднимется

Из-за ожидаемых осадков, местами значительных, 2-3 июня в Укргидрометцентре прогнозируют поднятие уровней воды на реках бассейна Днестра, а также на реках суббассейнов Прута и Сирета.

Ожидаемое повышение - на 0,2-0,8 метра над текущими уровнями.

Рост уровней ожидается воЛьвовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.