Сухо и прохладно: прогноз погоды на сегодня

В Украине погода остается прохладной, но без дождей. Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +22.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях температура воздуха днем составит +17+21, а ночью +3+5.
В северных областях днем будет +17+19, а ночью +5+8.
В восточных областях температура будет колебаться днем от +5 до +9, а ночью +5+9.
В южных областях днем будет +19+22, а ночью +8+12.
В городе сегодня сухо и без дождей. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +6+8.
Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях.
Ранее прогнозировалось, что после жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.