В Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

Фото: восстановление электроснабжения (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях. Причиной тому стали дожди и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 17-18 сентября обесточены 291 населенный пункт. В частности, в Черниговской - 206, Киевской - 73 и Житомирской - 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, последние дни погода в Украине резко ухудшилась. Синоптики предупредили о первых ночных заморозках, которые ожидаются 18 сентября.

Напомним, вчера вечером в Киеве сильно ухудшилась погода и столицу залило дождями.

Ранее прогнозировалось, что после жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

Также синоптики прогнозировали на этот день резкое похолодание, дожди, сильный штормовой ветер.