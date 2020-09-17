Пора утепляться: в Украину идет холодная осенняя погода

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине станет совершенно холодной и неприятной

Погода в Украине в пятницу, 18 сентября, ожидается прохладная во всех регионах Украины. После жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

Погода на востоке страны будет облачная, но сухая. Ветер штормовой, с порывами. Ночная температура воздуха упадет до +7 +12 градусов. Днем воздух прогреется всего до +14 +18 градусов.

В южных областях небольшая облачность, штормовой ветер, но осадки не прогнозируются. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 +22 градусов, местами до +23 градусов. В Крыму без осадков, небольшая облачность. Ночью +11 +13 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

На севере страны возможны небольшие кратковременные дожди. Днем ожидается пасмурная погода. Ночью +7 +9 градусов, днем будет холодно, от +12 до +14 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Сильный штормовой ветер. Ночная температура составит +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, в Ужгороде до +18 +20 градусов.

В центральной части страны сухо, небольшая облачность. Ночью в регионе от +7 до +11 градусов, днем ожидается от +14 до +17 градусов.

В Киеве 18 сентября будет сухо и облачно, сильный ветер, до штормовых порывов. Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +9 градусов, днем будет прохладно, от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 18 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о первых заморозках в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украину ворвется атмосферный фронт, который принесет грозы, похолодание и бурю.