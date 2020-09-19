Сухо та прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

В Україні погода лишається прохолодною, але без дощів. Температура повітря вдень буде коливатись від +16 до +22.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
У західних областях температура повітря вдень складе +17+21, а вночі +3+5.
У північних областях вдень буде +17+19, а вночі +5+8.
У східних областях температура коливатиметься вдень від +5 до +9, а вночі +5+9.
У південних областях вдень буде +19+22, а вночі +8+12.
У місті сьогодні сухо та без дощі. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +6+8.
Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено населені пункти в трьох областях.
Раніше прогнозувалось, що після спекотної першої половини вересня, в країну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.