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"Суха" серія Нещерета в "Динамо": воротар увійшов до історії єврокубків

Середа 06 серпня 2025 12:45
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"Суха" серія Нещерета в "Динамо": воротар увійшов до історії єврокубків Назар Нещерет (фото: instagram.com fc_dynamo_kyiv)
Автор: Катерина Урсатій

"Динамо" Київ провело черговий матч у кваліфікації єврокубків, який одразу став історичним. У центрі уваги - голкіпер столичного клубу Руслан Нещерет, чия "суха" серія вийшла на рівень однієї з найкращих в історії українського футболу.

Про історичний результат повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Безпрограшна серія Нещерета в єврокубках

У матчі кваліфікації Ліги конференцій проти кіпрського "Пафоса" завершилася вражаюча безпрограшна серія голкіпера київського клубу Руслана Нещерета в єврокубках.

Воротар тримав свої ворота на замку протягом 390 хвилин, ставши п’ятим у списку найтриваліших сухих серій серед українських голкіперів в історії єврокубкових змагань.

"Суха" серія столичного воротаря розпочалася ще 21 січня 2025 року і тривала до 5 серпня, охопивши п’ять поєдинків єврокубкового циклу.

Лише четверо українських воротарів випереджають Нещерета в цьому рейтингу.

Найтриваліші серії без пропущених голів українських клубів у єврокубках:

  • Олександр Горяїнов ("Металіст") - 593 хвилини (06.11.2008 - 12.03.2009)
  • Євген Рудаков ("Динамо") - 541 хвилина (17.09.1975 - 17.03.1976)
  • Євген Рудаков ("Динамо") - 419 хвилин (12.11.1969 - 08.11.1972)
  • Андрій Пятов ("Шахтар") - 394 хвилини (25.11.2000 - 11.03.2021)
  • Руслан Нещерет ("Динамо") - 390 хвилин (21.01.2025 - 05.08.2025)

Командна ж серія "біло-синіх", яка тривала стільки ж, скільки й особисто в Нещерета, посіла 9-10 місце серед українських клубів.

Утім, у поєдинку з кіпрським "Пафосом" київський клуб втратив цю серію, адже матч завершився з рахунком 0:1 не на користь "Динамо", що стало першою поразкою команди в новому єврокубковому сезоні.

Попри це, результат Руслана Нещерета залишається визначним досягненням для клубу та самого футболіста.

Раніше ми писали про те, як Ванат повторив досягнення топ-рівня, яке вдавалося лише 6 легендам УПЛ!

Також читайте, як "Динамо" мучилось із кіпріотами в єврокубках.

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