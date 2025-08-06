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"Сухая" серия Нещерета в "Динамо": вратарь вошел в историю еврокубков

Среда 06 августа 2025 12:45
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"Сухая" серия Нещерета в "Динамо": вратарь вошел в историю еврокубков Назар Нещерет (фото: instagram.com fc_dynamo_kyiv)
Автор: Екатерина Урсатий

"Динамо" Киев провело очередной матч в квалификации еврокубков, который сразу стал историческим. В центре внимания - голкипер столичного клуба Руслан Нещерет, чья "сухая" серия вышла на уровень одной из лучших в истории украинского футбола.

Об историческом результате сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Беспроигрышная серия Нещерета в еврокубках

В матче квалификации Лиги конференций против кипрского "Пафоса" завершилась впечатляющая беспроигрышная серия голкипера киевского клуба Руслана Нещерета в еврокубках.

Вратарь держал свои ворота на замке в течение 390 минут, став пятым в списке самых продолжительных сухих серий среди украинских голкиперов в истории еврокубковых соревнований.

"Сухая" серия столичного вратаря началась еще 21 января 2025 года и продолжалась до 5 августа, охватив пять поединков еврокубкового цикла.

Лишь четверо украинских вратарей опережают Нещерета в этом рейтинге.

Самые продолжительные серии без пропущенных голов украинских клубов в еврокубках:

  • Александр Горяинов ("Металлист") - 593 минуты (06.11.2008 - 12.03.2009)
  • Евгений Рудаков ("Динамо") - 541 минута (17.09.1975 - 17.03.1976)
  • Евгений Рудаков ("Динамо") - 419 минут (12.11.1969 - 08.11.1972)
  • Андрей Пятов ("Шахтер") - 394 минуты (25.11.2000 - 11.03.2021)
  • Руслан Нещерет ("Динамо") - 390 минут (21.01.2025 - 05.08.2025)

Командная же серия "бело-синих", которая длилась столько же, сколько и лично у Нещерета, заняла 9-10 место среди украинских клубов.

Впрочем, в поединке с кипрским "Пафосом" киевский клуб потерял эту серию, ведь матч завершился со счетом 0:1 не в пользу "Динамо", что стало первым поражением команды в новом еврокубковом сезоне.

Несмотря на это, результат Руслана Нещерета остается выдающимся достижением для клуба и самого футболиста.

Ранее мы писали о том, как Ванат повторил достижение топ-уровня, которое удавалось лишь 6 легендам УПЛ!

Также читайте, как"Динамо" мучилось с киприотами в еврокубках.

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Динамо Футбол вратарь
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