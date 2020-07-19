Судья Вовк отрицает получение подозрения

Фото: Павел Вовк (facebook.com)

Судья Вовк зявил, что находится в отпуске

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что подозрения ему никто не вручал. Обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

Об этом Вовк написал на своей странице в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.

Судья отметил, что, несмотря на давление, в отставку уходить не намерен.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - не что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть. В то же время, обыск в суде я расцениваю, как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду", - написал Вовк.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Как известно, в июле 2019 года детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Павла Вовка. Как отметили в НАБУ, обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК. 30 июля Вовка вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения. При этом высший совет правосудия отказался отстранить судью ОАСК Вовка от работы. Однако он сам сложил свои полномочия 20 августа 2019 года.

В ноябре тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что ГПУ завершила расследование в отношении Вовка, материалы дела передали в суд.

В конце января 2020 года Вовк снова возглавил ОАСК.

Как писало РБК-Украина, 17 июля в ОАСК сообщили о проведении в помещении суда обысков связанных с расследованием дел Майдана.

Позже проведение обысков подтвердили в НАБУ.