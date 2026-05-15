Судно з краденим зерном, яке не прийняв Ізраїль, хоче зайти до Туреччини, - посол

"Ми сподіваємося, що вони (турецька сторона, - ред.) вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", - наголосив дипломат.

За його словами, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати крадене окупантами зерно.

Згідно з даними турецьких ЗМІ, судно Panormitis прибуло до турецького порту Іскендерун в середу, 13 травня.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

У порту Хайфа розвантажили судно Abinsk із партією пшениці, попри попередження Києва про її можливе нелегальне походження. Пізніше у Хайфі зафіксували ще одне судно з підозрілою агропродукцією.

В МЗС Ізраїлю тоді заявили, що український запит про правову допомогу нібито містив недостатньо фактів і не був підкріплений доказами.