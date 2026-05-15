Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Судно с краденым зерном, которое не принял Израиль, хочет зайти в Турцию, - посол

19:45 15.05.2026 Пт
2 мин
Киев ожидает от Анкары правильного поступка в отношении судна
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: россияне пытаются сбыть ворованное украинское зерно (Getty Images)

Судно Panormitis, которое перевозит 25 тысяч тонн краденого украинского зерна, после отказа Израиля в разгрузке, ожидает разрешения войти в турецкий порт Искендерун.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в комментарии The Times of Israel.

Читайте также: Израиль предложил Украине решение против покупки ворованного Россией зерна

"Мы надеемся, что они (турецкая сторона, - ред.) поступят правильно, как это сделал Израиль", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины и Офис генерального прокурора работают над тем, чтобы убедить Анкару не принимать ворованное оккупантами зерно.

Согласно данным турецких СМИ, судно Panormitis прибыло в турецкий порт Искендерун в среду, 13 мая.

Напомним, недавно между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки ворованного зерна с временно оккупированных территорий.

В порту Хайфа разгрузили судно Abinsk с партией пшеницы, несмотря на предупреждение Киева о ее возможном нелегальном происхождении. Позже в Хайфе зафиксировали еще одно судно с подозрительной агропродукцией.

В МИД Израиля тогда заявили, что украинский запрос о правовой помощи якобы содержал недостаточно фактов и не был подкреплен доказательствами.

После этого импортер из Израиля решил не разгружать зерно, вывезенное из Украины, опасаясь возможных последствий в виде международных санкций.

Отметим, в начале мая Египет разрешил судну "ASOMATOS" разгрузить 26,9 тысяч тонн краденого украинского зерна. При этом Украина предоставила данные и правовые основания для его ареста.

