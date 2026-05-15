Судно з краденим зерном, яке не прийняв Ізраїль, хоче зайти до Туреччини, - посол

19:45 15.05.2026 Пт
Київ очікує від Анкари правильного вчинку щодо судна
aimg Валерій Ульяненко
Судно з краденим зерном, яке не прийняв Ізраїль, хоче зайти до Туреччини, - посол Ілюстративне фото: росіяни намагаються збути крадене українське зерно (Getty Images)
Судно Panormitis, яке перевозить 25 тисяч тонн краденого українського зерна, після відмови Ізраїлю у розвантаженні, очікує дозволу увійти до турецького порту Іскендерун.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у коментарі The Times of Israel.

Ізраїль запропонував Україні рішення проти купівлі краденого Росією зерна

"Ми сподіваємося, що вони (турецька сторона, - ред.) вчинять правильно, як це зробив Ізраїль", - наголосив дипломат.

За його словами, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати крадене окупантами зерно.

Згідно з даними турецьких ЗМІ, судно Panormitis прибуло до турецького порту Іскендерун в середу, 13 травня.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

У порту Хайфа розвантажили судно Abinsk із партією пшениці, попри попередження Києва про її можливе нелегальне походження. Пізніше у Хайфі зафіксували ще одне судно з підозрілою агропродукцією.

В МЗС Ізраїлю тоді заявили, що український запит про правову допомогу нібито містив недостатньо фактів і не був підкріплений доказами.

Після цього імпортер з Ізраїлю вирішив не розвантажувати зерно, вивезене з України, побоюючись можливих наслідків у вигляді міжнародних санкцій.

Зазначимо, на початку травня Єгипет дозволив судну "ASOMATOS" розвантажити 26,9 тисяч тонн краденого українського зерна. При цьому Україна надала дані та правові підстави для його арешту.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
